Il noto sito di e-commerce Amazon non smette mai di sorprendere con le sue offerte. Nonostante siamo in pieno periodo natalizio, questo sta cercando di fare del suo meglio per ridurre al minimo i costi dei prodotti più desiderati. Nelle scorse ore, il tanto amato iPhone XR di Apple è stato proposto ad un prezzo davvero molto interessante. In cosa consisterà l’offerta?

Amazon è oramai famoso per le sue super offerte sui prodotti della mela morsicata. Nelle scorse ore è toccato al coloratissimo iPhone XR. La variante con memoria interna da 64 GB è stata proposta ad un prezzo pazzesco. Siamo sicuri che questo farà gola a molti utenti. C’è, però, una piccola pecca.

Amazon: iPhone XR a 599 euro ma con consegna dopo Natale

La promozione di cui parliamo oggi risulta essere senza dubbio molto allettante. Non è rivolta, però, a coloro che intendono acquistare il dispositivo per regalarlo a Natale. Amazon propone la variante di iPhone XR nella colorazione bianca con memoria interna da 64 GB al prezzo di 599 euro. Parliamo di uno sconto di 140 euro sul prezzo di listino. La disponibilità è prevista, però, per il 24 dicembre. Rimarranno delusi, quindi, tutti coloro che volevano acquistare il prodotto come regalo di natale.

Ricordiamo che, a prescindere dalla spedizione un po’ lunga, questa risulta essere una delle promozioni più allettanti mai proposte per iPhone XR. Come potete immaginare, l’offerta risulta essere a tempo limitato. Di conseguenza, i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.