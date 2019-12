I tatuaggi nascosti nelle antiche mummie egiziane vengono ora rivelati dagli scienziati che utilizzano una nuova tecnologia a infrarossi, consentendo di comprendere come i membri della società hanno vissuto e lavorato per tremila anni.

Tatuaggi simili erano stati precedentemente identificati dall’archeologa Anne Austin in uno studio pubblicato nel 2017, che descriveva simboli identificabili di connotazione religiosa, nonché rappresentazioni di motivi floreali, animali e divinità.

All’epoca, le misurazioni fotografiche rivelarono dozzine di tatuaggi sul collo, sulle spalle, sulle braccia e sulla schiena della mummia, tra cui un “paio di tatuaggi con fiori di loto” collegati da una linea tratteggiata sui fianchi di una donna. Fu determinato che tutti i tatuaggi erano stati fatti prima della mummificazione e in luoghi che richiedevano a qualcuno di applicarli.

“Nel 2014, la missione dell’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) ha identificato una mummia ampiamente tatuata della necropoli di Deir el-Medina, la comunità di operai che hanno tagliato e decorato le tombe reali del Nuovo Regno“, si legge nello studio. “Da allora, abbiamo identificato molti altri individui con tatuaggi tra i molti resti umani inediti“.

Anne Austin, insieme al suo team, ha esaminato le mummie nel 2016 e anche quest’anno. Le nuove scoperte presentate all’incontro annuale dell’American Schools of Oriental Research identificano nuovi individui tatuati oltre a quelli precedentemente descritti.

Tuttavia, i ricercatori non sono ancora stati in grado di identificare i simboli o il motivo per cui potrebbero essere stati utilizzati. Anche le identità delle mummie rimangono sconosciute.

Uno studio ancora molto lungo

La progettazione e la collocazione di tatuaggi variano ampiamente tra gli individui, ma il numero di tatuaggi risultati suggeriscono che la pratica sarà probabilmente stata una grande parte della cultura Deir el-Medina.

“La distribuzione, l’esposizione e il contenuto di questi tatuaggi rivelano come sono stati utilizzati nella pratica religiosa e forgiando identità pubbliche permanenti“, hanno scritto i ricercatori. “Tatuaggi estesi su una mummia femminile dimostrano l’uso dei tatuaggi per identificare e consentire a questa donna di agire come una praticante religiosa essenziale per la comunità di Deir el-Medina“.

Deir El-Medina era un antico villaggio in cui vivevano artigiani che costruirono le tombe reali nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine. A differenza di molte altre civiltà dell’epoca, Deir El-Medina era una comunità progettata per ospitare i lavoratori che erano conosciuti come “Servi nel Luogo della Verità“.

Il sito è stato scavato dall’inizio del XX secolo e fornisce una grande quantità di informazioni sulla vita quotidiana delle persone che vi abitavano, nonché sul loro ruolo nella costruzione degli eterni luoghi di riposo reali.

Questi risultati offrono alcune delle “prove più complete che abbiamo finora sul tatuaggio nell’antico Egitto“. Gli egittologi hanno identificato i tatuaggi solo su alcune mummie che abbracciano la storia di oltre tremila anni dell’Egitto faraonico – e si sa poco sull’importanza della pratica nell’antico Egitto.

I primi tatuaggi figurativi furono eternati in due mummie egizie ospitate al British Museum di Londra, risalenti a 5.300 anni.