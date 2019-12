La casa della mela morsicata, Apple, continua a portarsi a casa soddisfazioni. Apple Watch risulta essere lo smartwatch più acquistato al mondo. I risultati registrati di vendita registrati per il piccolo gioiellino sono davvero impressionanti e non accennano a fermarsi. Secondo un noto analista di Asymco, questo ha venduto di più di iPod nel cosiddetto “picco iPod” registrato nel 2007.

Ebbene sì, i tempi cambiano ma Cupertino sembra rimanere la stessa, prima iPod, ora Apple Watch. Lo smartwatch non solo ha avuto lo stesso successo che ebbe iPod ai suoi tempi, ma addirittura pare che lo abbia superato. A confermarlo, le dichiarazioni di un noto analista.

Apple Watch: un successo destinato a crescere

Non è la prima volta che parliamo del grosso successo di Apple Watch e dei suoi dati di vendita impressionanti. Nelle scorse ore, un noto analista, ha deciso di paragonare le vendite del dispositivo a quelle di iPod nei suoi tempi d’oro. Questo ha fatto notare come il cosiddetto “picco iPod” registrato nel quarto quadrimestre del 2007 abbia portato nelle casse di Cupertino ben 4 miliardi di dollari. Apple Watch, nel quarto trimestre 2018, ne avrebbe portati 4,2 miliardi. Il risultato è davvero impressionante.

L’analista ci tiene a precisare che non ci sono minimi segni di un rallentamento delle vendite, anzi, si suppone che questo arriverà a far guadagnare un miliardo di dollari in più nel quarto trimestre 2019. Beh che dire, anche questa volta Apple ha saputo come fare. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.