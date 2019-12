Dormire nove ore al giorno può aumentare il rischio di ictus

Dormire è un aspetto molto importante della vita, ma non bisogna esagerare, come dimostra uno studio che indica maggior rischio di ictus per chi dorme 9 ore

Dormire è fondamentale per ricaricare le energie dopo una giornata, e quindi essere in forma ed attivi per quella successiva, soprattutto se sarà una giornata lavorativa. Il sonno deve essere completo, senza interruzioni improvvise nella notte, sano, e di almeno sette ore al giorno per essere producenti il giorno dopo.

C’è gente che riesce a dormire anche per molto di più delle sette ore, stando anche più freschi e attivi al risveglio, ma una recente ricerca ha dimostrato che dormire nove ore al giorno, o fare piccoli pisolini nell’arco della giornata, aumenta il rischio di ictus.

Dormire troppo aumenta il rischio di ictus

I ricercatori cinesi hanno chiesto a 31.750 adulti cinesi sani, con un’età media di 61,7 anni, le loro abitudini di sonno e di pisolino. Nel corso di sei anni, ci sono stati 1.438 casi definiti e 119 probabili di ictus tra coloro che sono stati interrogati, e coloro che hanno detto di aver dormito nove o più ore a notte avevano il 23% di probabilità in più di continuare ad avere un ictus rispetto a quelli che dormivano meno otto ore a notte.

Coloro che hanno riportato pisolini regolari durante la giornata di durata superiore a 90 minuti avevano il 25% in più di probabilità di avere un ictus in seguito rispetto alle persone che hanno fatto un sonnellino per meno di mezz’ora. E le persone che dormivano entrambe per nove o più ore a notte e avevano lunghi pisolini avevano l’85% di probabilità in più di avere un ictus in seguito rispetto alle persone che avevano dormienti e sonnellini moderati. Naturalmente, ciò non significa automaticamente che lunghi periodi di sonno causino ictus.

L’autore dello studio Xiaomin Zhang, dell’Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong a Wuhan, in Cina, ha dichiarato: “Sono necessarie ulteriori ricerche per capire come fare lunghi pisolini e dormire più ore durante la notte può essere legato ad un aumentato rischio di ictus, ma studi precedenti hanno ha dimostrato che i lunghi pisolini e le traversine hanno cambiamenti sfavorevoli nei loro livelli di colesterolo e aumentano le circonferenze della vita, entrambi fattori di rischio per l’ictus. Inoltre, un lungo pisolino e un sonno possono suggerire uno stile di vita complessivamente inattivo, che è anche correlato ad un aumentato rischio di ictus.”