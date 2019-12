Gli esseri umani sono un passo avanti verso una visione del mondo simile a quella degli animali, grazie alle nuove tecnologie sviluppate dai ricercatori dell’Università del Queensland, in Australia, e dell’Università di Exeter, nel Regno Unito. Il metodo di visualizzazione creato da questi scienziati ci consente di percepire il mondo come lo vedrebbero diverse specie di animali, sia acquatiche che terrestri.

Questa nuova tecnologia, chiamata dai suoi creatori Quantitative Color Pattern Analysis (QCPA), cambia il colore di una fotografia in base a come le diverse specie la percepirebbero.

Il mondo visto attraverso gli animali

In una dichiarazione, Cedric van den Berg, della School of Biological Sciences dell’Università del Queensland, ha affermato che fino ad ora era difficile capire come gli animali vedessero il mondo. “La maggior parte degli animali ha sistemi visivi completamente diversi dagli umani, quindi per molte specie, non è chiaro come percepiscono informazioni visive complesse o modelli di colore in natura, o come dirige il loro comportamento“, ha detto.

La nuova tecnologia, secondo uno studio pubblicato questo mese sulla rivista Methods in Ecology and Evolution, “è una raccolta di software e hardware che combina tecniche innovative di elaborazione delle immagini con visualizzazione digitale e strumenti analitici. Insieme, questi strumenti migliorano notevolmente la nostra capacità di analizzare informazioni visive complesse attraverso gli occhi degli animali“, ha spiegato van den Berg.

Jolyon Troscianko, co-leader dello studio Exeter University, ha affermato che i modelli di colore sono stati fondamentali per comprendere molti problemi evolutivi fondamentali, come il modo in cui gli animali si contraddistinguono segnano o si nascondono dai predatori. “Sappiamo da molti anni che la comprensione della visione e della segnalazione degli animali è dipesa dalla combinazione di informazioni e modelli di colore, ma le tecniche disponibili erano quasi impossibili da implementare senza alcuni importanti progressi che abbiamo fatto per questa struttura“, ha affermato.

Pur ottenendo la massima efficienza quando si applica a sistemi di telecamere speciali, il QCPA può anche analizzare le immagini catturate da telecamere standard, come quelle degli smartphone. Oltre alla sua capacità di svago, può anche essere uno strumento utile per gli scienziati. “La flessibilità dello strumento consente ai ricercatori di studiare i modelli di colore e l’ambiente naturale di un’ampia varietà di organismi, come insetti, uccelli, pesci e piante da fiore. Stiamo aiutando le persone a superare il confine tra percezione visiva umana e animale“.

Ci sono voluti quattro anni per sviluppare e testare la tecnologia, incluso lo sviluppo di una piattaforma online interattiva per ricercatori, insegnanti e studenti.