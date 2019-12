Come in molti sapranno, la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato un importante aggiornamento di Fortnite. Ovviamente, parliamo della versione 11.30. Questa, ha portato una serie di succose novità all’interno del Battle Royale. Tra queste, anche l’arrivo di un presunto Pass Battaglia annuale. Ecco tutto quello che si sa a riguardo.

Il Pass Battaglia annuale è stato scovato da numerosi dataminer all’interno dei codici di gioco dell’ultima versione di Fortnite. Questo avrebbe dovuto garantire a chi lo acquistava una serie di cosmetici esclusivi e tutti i bundle dei Pass Battaglia del 2020. Non c’è bisogno di dire che la cosa ha incuriosito gran parte della community. Il mormorio è stato così forte che Epic Games ha dovuto dare una spiegazione a riguardo. Scopriamo cosa ha detto.

Fortnite: per il momento non verrà rilasciato nessun Pass Battaglia annuale

La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha introdotto delle icone all’interno dei codici di gioco dell’ultima versione di Fortnite che lasciano poco all’immaginazione. Il Pass Battaglia annuale avrebbe garantito un netto risparmio sull’acquisto delle Stagione del gioco. Peccato, però, che questo non arriverà davvero. Nelle scorse ore, Epic Games ha deciso di fare chiarezza in merito. L’idea di un Pass Battaglia annuale è stata valutata ma per ora non verrà lanciata sul campo.

A differenza di ciò, però, è stato confermato che le Skin Bao Bros arriveranno presto all’interno del negozio oggetti. Parliamo di uno dei costumi più attesi di tutti i tempi. Cosa ne penserà la community della scelta di Epic Games? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.