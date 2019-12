Sono settimane che si parla della nuova console di casa Microsoft. Dopo il suo annuncio, gli utenti non hanno fatto altro che aspettare nuove notizie su Xbox “Scarlet”. Nelle scorse ore, Phil Spencer è salito sul palco dei Game Awards per presentare la nuova mostruosa console dell’azienda. Questa sarà fino a due volte più potente della precedente generazione.

Ebbene sì, Microsoft ha sorpreso davvero tutti nel corso dei Game Award. Nessuno si aspettava che venissero rilasciate informazioni sulla nuova Xbox in arrivo nel 2020. Il nome ufficiale non è “Scarlet” ma Xbox Series X. Un launch trailer del prodotto ha letteralmente lasciato a bocca aperta tutti. Scopriamo insieme i primi dettagli in merito alla nuova console.

Xbox Series X: 12 teraflop di potenza e supporto per l’8K

Nonostante l’annuncio abbia fatto piacere a tutti i fan del brand, questo non ha rivelato poi così tante informazioni in merito al prodotto. Sono stati fatti alcuni nomi di videogiochi che vedranno la luce insieme alla console e sono state elencate alcune delle caratteristiche del device. Xbox Series X supporterà risoluzioni fino all’8K e avrà ben 12 teraflop di potenza. Questa, appunto, sarà il doppio più potente di Xbox One X e 8 volte più potente di Xbox One S.

Ovviamente, non si può fare a meno di citare il design della console. Questo, decisamente elegante e accattivante, è stato accolto positivamente dalla maggior parte degli utenti. Nulla è stato detto in merito al lancio. Tuttavia, è noto che il prodotto uscirà alla fine del 2020, si presume tra il mese di novembre e dicembre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.