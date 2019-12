Diabete di tipo 2, ecco i tre migliori semi per ridurre la glicemia

Il diabete di tipo 2 è una patologia in cui l’insulina prodotta dal pancreas non funziona come dovrebbe o il pancreas non è in grado di produrne abbastanza. E’ una condizione particolarmente diffusa, soprattutto tra le persone che non svolgono quotidianamente attività fisica e/o non seguono un’alimentazione sana ed equilibrata, motivo per cui rientra nella categoria di “malattie da stile di vita”.

La principale minaccia rappresentata dalla ridotta produzione di insulina è l’aumento dei livelli di zucchero nel sangue che, se non curati, possono aumentare il rischio di complicazioni potenzialmente letali come le malattie cardiache. Fortunatamente, aumentare l’assunzione di determinati alimenti e evitarne altri può tenere a bada la minaccia di aumentare i livelli di zucchero nel sangue. Scopriamo quali.

Ecco alcuni semi contro il diabete

Alcuni semi hanno dimostrato di abbassare lo zucchero nel sangue e possono essere gustati come semplice spuntino o come aggiunta extra nei pasti quotidiani. Vediamo quali sono quelli da mangiare: