La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, risulta essere famosa per i suoi eventi live all’interno di Fortnite. Parliamo di avvenimenti alla quale gli utenti possono assistere una sola volta ad un preciso orario all’interno del gioco. Gli eventi sono diventati, nel corso degli anni, sempre più sorprendenti e scenografici. Quello di ieri dedicato a Star Wars ha segnato un altro importante record per l’azienda.

Ebbene sì, nonostante sia uscito più di due anni fa, Fortnite continua ad essere giocato da milioni di utenti. Anche ieri, in occasione dell’evento di Star Wars, sono stati milioni gli utenti che hanno deciso di assistere all’evento live. L’evento è stato strabiliante, peccato però, che si siano presentati diversi problemi. Scopriamo insieme cosa è successo.

Fortnite: J.J. Abrams sale sul palco di Rapide Rischiose

A quanto pare Epic Games non si aspettava un così grande successo dell’evento. Gran parte della community del gioco ha avuto problemi con il login. Nonostante la casa abbia deciso di rimandare l’inizio di 10 minuti, in molti comunque non sono riusciti ad entrare nel gioco per l’affollamento dei server. I “pochi” che hanno avuto la fortuna di entrare, invece, hanno assistito ad uno sconto live tra navi spaziali e ad un discorso del registra del nuovo film di Star Wars, J.J. Abrams. Questo, è salito sul palco di Rapide Rischiose, non solo per mostrare una scena inedita del film, ma anche per interagire con gli utenti attraverso delle votazioni live.

Beh che dire, ancora una volta Epic Games ha deciso di proporre in un gioco qualcosa che nessuno mai aveva pensato di fare prima. Ci aspettiamo altri eventi di questo tipo nel prossimo futuro. Restate in attesa per ed ulteriori aggiornamenti a riguardo.