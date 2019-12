Uno dei primi esempi di fake news nella storia è stato trovato da uno studioso di Cambridge su una tavoletta di argilla di tremila anni che racconta la storia babilonese dell’Arca di Noè. Martin Worthington, un ricercatore dell’Università di Cambridge, ha scoperto che le parole del dio babilonese Ea scritte sulla tavoletta potrebbero essere state un tentativo fuorviante di convincere il suo popolo a costruire l’Arca dando loro false notizie.

Il testo, tradotto da Worthington, uno dei principali specialisti britannici nella lingua babilonese estinta, ha un doppio significato. Può essere letto come dio che prevede che il cibo piova dal cielo, invece che torrenti d’acqua. “Inganna l’umanità diffondendo false notizie“, ha dichiarato Worthington in una nota. “Dice al babilonese Noè, noto come Uta-napishti, che promette al suo popolo che pioverà cibo dal cielo se aiutano a costruire l’arca“.

“Ciò che la gente non capisce è che il messaggio di nove righe di Ea è un trucco: è una sequenza di suoni che può essere compresa in modi radicalmente diversi“, ha spiegato. “Sebbene il messaggio di Ea sembri promettere una pioggia di cibo, il suo significato nascosto avverte dell’alluvione. Dopo la costruzione dell’Arca, Uta-napishti e il suo consiglio di famiglia sopravvivono con una varietà di animali. Il resto della gente annega“, ha detto.

“Con questo episodio iniziale, ambientato nel tempo mitologico, è iniziata la manipolazione delle informazioni e del linguaggio. Potrebbe essere il più antico esempio di fake news”, ha concluso.

Una fake news babilonese

In babilonese, una riga dice “ina lilâti ušaznanakkunūši šamūt kibāti“, che si traduce in “all’alba ci saranno torte kukku” o “all’alba pioverà sull’oscurità“. Un’altra possibile traduzione essere “pioverà abbondantemente“, ma ha anche un significato alternativo “pioverà abbondantemente“.

Le ragioni dietro l’apparente doppiezza di Ea sono meno chiare. “Potresti voler rifiutare una possibile negazione“, ha detto Worthington. “Se ti chiedessero perché non hai avvertito le persone, potresti dire che hanno deciso di interpretarlo in quel modo. Questo non ha nulla a che fare con me“.

“Gli dei di Babilonia sopravvivono solo perché la gente li nutre. Se l’umanità fosse stata spazzata via, gli dei sarebbero morti di fame. Il dio Ea manipola il linguaggio e inganna le persone nel fare la loro volontà perché serve il loro interesse personale”.

Le frasi sono contenute nell’undicesima tavola di Gilgamesh, che racconta la storia dell’alluvione e risale al 700 a.C. La tavola di argilla, che è conservata nel British Museum, è la tavola più famosa al mondo.

Nel 1872, l’assiriologo George Smith si rese conto di aver raccontato la stessa storia dell’Arca di Noè che appare nel libro biblico della Genesi. Sebbene ci fossero più dei coinvolti rispetto a Genesi, e l’eroe babilonese avesse un nome diverso, le due storie erano certamente le stesse, con gli animali portati a bordo dell’arca prima del diluvio e gli uccelli mandati a perlustrare se era sicuro partire.