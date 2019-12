Quando PlayStation 5 e Xbox Series X verranno lanciate il prossimo inverno, ognuna potrà fare affidamento su un corposo “arsenale” di giochi nuovi di zecca, inclusi titoli sviluppati proprio in occasione del lancio delle due console. Tanto per cominciare, Microsoft ha rubato la scena durante l’evento di premiazione Game Show con una rivelazione inaspettata. L’azienda ha infatti mostrato il suo misterioso “progetto Scarlett” e ne ha svelato il nome definitivo: Xbox Series X.

È stato peraltro rivelato anche un interessantissimo trailer di un gioco attualmente in lavorazione per la Series X, anche se non è stata solo la nuova Xbox ad essere mostrata all’evento. Se da un lato il primo annuncio del lancio di PS5 potrebbe non essere stato così “rumoroso” come quello della nuova console di Microsoft, dall’altro è stato da poco rilasciato il trailer di quello che con ogni probabilità sarà il primo gioco next-gen per la nuova creatura di Sony.

La nuova Xbox arriverà probabilmente in contemporanea con PS5, che intanto ottiene il suo primo titolo

Si chiama Godfall, prodotto dalla software house Gearbox in collaborazione con Counterplay Games; si tratta di un gioco di ruolo, fondamentalmente, che potremmo definire un fantasy in terza persona, incentrato sul combattimento in mischia. Secondo alcune indiscrezioni, il gioco presenterà una modalità cooperativa, oltre a quella single player, in coppia e a tre giocatori, e l’azione sarà ambientata in un universo completamente nuovo. Nessun filmato di gioco è stato mostrato durante l’evento, il che è davvero un peccato dato che avrebbe consentito di dare un primo sguardo alle potenzialità di PS5.

Il gioco che Microsoft ha rivelato per Xbox Series X è invece un nuovo episodio della saga di Senua: Hellblade II, che sembra già molto interessante, anche se naturalmente è ancora troppo preso per fare previsioni. In Godfall, si concentrerà soprattutto sul raccogliere bottino e armi, oltre che sfidare a duello i nostri rivali. Non abbiamo una data di lancio per il nuovo gioco per PS5 anche se, essendo con ogni probabilità lanciato insieme alla console Sony, potrebbe vedere la luce durante l’inverno 2020.