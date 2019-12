Da oggi la tessera punti PAYBACK può essere utilizzata attraverso l’apposita applicazione per smartphone che ti rende la gestione della carta e la verifica dei punti molto più semplice. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ App PAYBACK.

Che cos’è

L’App di PAYBACK è un’applicazione per smartphone che può essere scaricata sia da telefono con sistema operativo iOs che Android. Si tratta dell’applicazione che è collegata direttamente alla raccolta punti PAYBACK e ti permette di gestire il programma in modo molto più semplice. La carta fedeltà, infatti, è disponibile in versione digitale e può essere mostrata ad esempio in cassa Carrefour o Bricofer per accumulare subito i punti. Inoltre scaricando l’applicazione è possibile accedere a sconti e promozioni e coupon di tutti i brand che partecipano alla raccolta punti, rendendo la tua spesa sempre un po’ più conveniente. Non avrai più scuse, quindi, per non incrementare la tua raccolta punti e potrai facilmente anche accedere alla sezione premi per verificare quello di tuo interesse e ordinarlo direttamente dallo smartphone.

Come si usa

Usare l’App di PAYBACK è davvero molto semplice. Il primo passo è quello di andare sullo store online del proprio smartphone e scaricare l’applicazione. Se non hai ancora provveduto a farlo dovrai registrare la propria tessera punti PAYBACK e da quel momento potrai accedere a tantissimi servizi e benefici. L’applicazione è divisa per sezioni così da consentirti di trovare più facilmente l’argomento di tuo interesse. Ad esempio c’è la sezione dedicata alla tua raccolta punti, nella quale puoi verificare in tempo reale il tuo saldo punti. Esiste anche la sezione dedicata ai premi, e quindi al catalogo.