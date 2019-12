Il colosso della mela morsicata, Apple, ha più volte manifestato interesse per gli smartphone pieghevoli. Non c’è nessun dubbio che l’azienda deciderà, in futuro, di presentare almeno un dispositivo di questo tipo. Gli analisti sostengono che Cupertino lancerà prima un iPad pieghevole e, solo in un secondo momento, un iPhone. Quest’ultimo è decisamente quello più atteso dagli utenti. Nelle scorse ore, è comparso online un concept davvero futuristico del dispositivo. Scopriamolo.

Ebbene sì, nonostante manchi ancora molto tempo al rilascio di un ipotetico iPhone pieghevole, gli utenti iniziano già a parlare delle sue possibile caratteristiche. Lo smartphone sarà senza dubbio rivoluzionario sotto molti aspetti. Andiamo a scoprire il concept rilasciato nelle scorse ore.

Apple: sarà così il primo iPhone pieghevole?

Diversi colossi tecnologici si sono cimentati nella produzione di uno smartphone pieghevole. E’ inevitabile che anche Cupertino si lascerà andare a questa moda. Come al solito, però, Apple si prende più tempo per testare le nuove tecnologie. La mela morsicata vuole che il dispositivo che presenta sia perfetto. Un concept pubblicato da Ben Geskin su Twitter mostra un iPhone pieghevole molto realistico. Questo è stato immaginato come un diretto concorrente di Galaxy Fold, con display ProMotion e supporto per Apple Pencil.

Non c’è bisogno di dire che se un dispositivo del genere arrivasse mai sul mercato, il prezzo da sostenere per accaparrarselo sarebbe molto alto, sicuramente superiore ai 2000 euro. La casa della mela morsicata introdurrà ai un dispositivo del genere nel suo catalogo? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.