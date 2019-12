Ultimamente, gli operatori virtuali sono tra i più gettonati all’interno del territorio italiano. Le offerte vantaggiose che questi propongono hanno letteralmente messo in difficolta operatori telefonici come Tim, Wind, ecc. Negli scorsi giorni, uno degli operatori telefonici virtuali più famosi d’Italia, ho. mobile, ha deciso di lanciare un’iniziativa che sarà sicuramente molto apprezzata. In cosa consisterà?

Sembra che questa volta ho. mobile abbia fatto centro. L’iniziativa proposta dall’operatore virtuale permetterà a tutti gli utenti di accaparrarsi fino a 150 euro di ricarica gratis semplicemente invitando amici a passare al noto operatore. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

ho. mobile: 150 euro di ricarica gratis se inviti i tuoi amici a passare

Ebbene sì, come avete potuto intuire, l’iniziativa di ho. mobile si incentra tutta sull’invitare gli amici a passare all’operatore. Ogni qual volta un utente effettuerà il passaggio a questo tramite il vostro link personale riceverete ben 5 euro di ricarica gratis. D’altra parte, anche l’utente che passa ad ho. mobile riceve 5 euro di sconto sul costo della SIM. Il numero massimo di inviti che si possono fare è 10. A questi, si aggiungono 50 euro di bonus ricarica se tutti vanno a buon fine.

L’iniziativa è attiva già da qualche giorno è lo sarà fino al prossimo 31 gennaio 2020. Siamo sicuri che saranno molti gli utenti che sfrutteranno la promozione per passare al noto operatore telefonico. Come la prenderanno i concorrenti? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.