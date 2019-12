Il noto sito di e-commerce Amazon è uno dei posti migliori dove acquistare prodotti della mela morsicata. Questo, riesce ad accontentare davvero tutti. Sul sito, infatti, non sono solo presenti gli ultimi device presentati dalla casa, ma anche quelli che l’azienda ha deciso di dismettere. Un esempio lampante è il piccolo e tanto apprezzato MacBook 12”. Il dispositivo risulta essere in esaurimento scorte. In occasione di ciò, Amazon ha pensato bene di proporlo ad un prezzo vantaggioso.

MacBook 12” è stato uno dei portatili della mela morsicata più apprezzati degli ultimi anni. Dopo il suo debutto nel 2015, questo è stato aggiornato diverse volte fino allo scorso anno. L’arrivo di MacBook Air 2018 ha, però, messo KO il dispositivo. Da alcuni mesi, Cupertino ha deciso di eliminare il device dal suo catalogo. Amazon, però, ne ha ancora qualche pezzo.

Amazon: questo è il momento adatto per acquistare un MacBook 12”

Apple ha progettato il MacBook 12” al fine di avere un dispositivo potente dalle dimensioni ridotte. Dobbiamo dire che MacBook 12” riusciva benissimo nell’intento. La sua leggerezza lo faceva sembrare quasi finto. Sono molti gli utenti che rimpiangono ancora il fatto che Cupertino abbia deciso di farlo fuori. Ora, però, potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa il dispositivo. Amazon propone la variante base con memoria interna da 256 GB e processore Intel Core m3 a 1,2 GHz a soli 999 euro. Parliamo di una riduzione di circa 550 euro rispetto al prezzo di listino.

Ricordiamo che ad essere in promozione risulta essere la sola variante oro rosa. I pezzi momentaneamente disponibili sono solamente tre. Non ci sono possibilità che l’è-commerce ne rifornisca degli altri. Di conseguenza, se siete interessati, farete meglio ad affrettarvi. Potreste rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.