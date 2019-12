La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si è data parecchio da fare per questo periodo natalizio. All’interno dell’ultimo aggiornamento di Fortnite, l’11.30, sono stati scovati una miriade di contenuti dedicati al Natale. Oggi, partirà ufficialmente l’evento Winterfest. Scopriamo in anteprima alcuni dettagli su di esso.

Ebbene sì, Epic Games ha finalmente annunciato ufficialmente l’inizio del suo evento natalizio. Se l’anno scorso gli utenti si sono dovuti cimentare con i “14 giorni di Fortnite”, quest’anno, dovranno impegnarsi nel completare le sfide “Winterfest”. Sembra, però, che questa volta ci sarà una novità aggiuntiva. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Fortnite: entra nella casa dello Schiaccianoci per una ricompensa al giorno

Sono stati numerosi, i dataminer, che hanno messo le mani sui contenuti delle nuov sfide Winterfest. Stando a quanto dichiarato, Epic Games rilascerà una serie di ben 14 sfide da completare per ricevere dei cosmetici esclusivi a tema natalizi. Se fino a qui sembra che l’azienda abbia deciso di riprodurre l’iniziativa dello scorso anno, lo stesso non è per quello che stiamo per dirvi. Pare, infatti, che verrà introdotta, per questo periodo, la casa dello Schiaccianoci. Basterà accedervi ogni giorno per portarsi a casa, anche in questo caso, un regalo.

Come potete immaginare, quindi, i regali che Epic Games farà ai giocatori quest’anno saranno molti di più. L’evento inizierà ufficialmente oggi, 17 dicembre, e terminerà il prossimo 6 gennaio. Appena verranno rilasciate, pubblicheremo un articolo con tutte le sfide Winterfest. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.