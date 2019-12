Huawei P40, alcuni rumors dicono che sarà compatibile con ricarica a 65W

Il settore degli smartphone è senza dubbio quello più “agguerrito”, con numerose aziende che lanciano periodicamente smartphone sempre migliori e più avanzati, per ottenere un maggiore bacino d’utenza, anche se è emerso da uno studio che le persone non vogliono pagare 1000 euro per uno smartphone. Nonostante ciò, il CEO di Huawei, una delle aziende principali del campo, ha confermato che a fine Marzo verrà ufficialmente presentato il nuovo top di gamma cinese del 2020, il Huawei P40, che, probabilmente, si aggirerà intorno a quel prezzo, visto le prime indiscrezioni. Scopriamole meglio.

Ecco il nuovo Huawei P40

I primi rumors emersi parlano di uno smartphone che senza dubbio sarà tra i migliori del nuovo anno in arrivo. Si parla di uno schermo da 6,5 pollici 2K OLED con notch a goccia e refresh rate di 120 Hz, quindi con un display di elevatissimo livello. Inoltre, verrà data importanza anche al comparto fotografico, con ben 5 sensori posteriori.

Per quanto riguarda il SoC e altre informazioni hardware non si sa ancora nulla, anche se si pensa che supporterà quasi sicuramente la nuova connettività 5G. Inoltre, l’azienda ha confermato che sarà presente anche su questo device il software Android, e che verrà rilasciato in tre differenti versione, probabilmente P40 base, Lite e Max.

Infine, la nota più interessante emersa dai rumors è che il nuovo top di gamma Huawei potrebbe supportare la ricarica rapida a 65W, che permetterebbe di completare un ciclo pieno in pochissimo tempo. Non resta che attendere un paio di mesi, e tutti i dubbi scompariranno.