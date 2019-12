Questo è decisamente il periodo in cui si fa il resoconto di quanto fatto all’interno di tutto l’anno. Nelle scorse ore, un noto ente Canadese ha pubblicato i dati in merito agli operatori telefonici italiani migliori del 2019. Ancora una volta, a vincere sono Tim e Vodafone. Come sono andati gli altri? Scopriamolo insieme.

Non è una novità che a vincere la sfida di questo 2019 siano stati Tim e Vodafone. Da anni, oramai, i due operatori telefonici risultano essere in vetta alla classifica per qualità dei servizi. Andiamo a vedere i dati emersi dalla ricerca dell’ente canadese e scopriamo per quanto hanno vinto.

Operatori telefonici: Iliad supera Tre Italia secondo la ricerca di Tutela

Come già anticipato nelle scorse righe, ad effettuare la ricerca è stato un noto ente canadese di nome Tutela. Questo ha fatto diversi test al fine di dare un resoconto completo dei reali operatori telefonici italiani migliori. Analizzando, ad esempio, la qualità della linea 3G e 4G nelle aree comunemente coperte è emerso che sia Tim che Vodafone hanno registrato “eccellente” per il 76,9%. Queste sono seguite da Wind (74,5%), Iliad (72,3%) e Tre Italia (66,5%).

Gli operatori telefonici hanno raggiunto risultati molto simili anche per quanto riguarda altri tipi di test che l’ente ha effettuato. Ciò che è molto curioso è che Tim e Vodafone se la giocano davvero per poco. Non c’è, quindi, un solo vincitore per questo 2019, ma ben 2. Come sarà la situazione il prossimo anno? Qualcuno riuscirà a spodestare le due regine? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.