La casa della mela morsicata, Apple, ha lanciato un nuovo modello di iPad entry level lo scorso settembre. Parliamo, ovviamente, del già più volte citato iPad 10.2”. Questo, si contraddistingue dalla precedente generazione per il design ispirato ad iPad Pro 2017 e per il display di dimensioni maggiori. Il device è ora in offerta sul noto sito di e-commerce Amazon. Quali saranno i dettagli della promozione?

Apple sta facendo davvero un ottimo lavoro con la sua gamma di iPad. La casa di Cupertino propone ora un tablet per ogni tipo di esigenza. Non ci sono dubbi sul fatto che iPad 10.2 risulta essere il più versatile di tutta la gamma. Scopriamo insieme la nuova offerta di Amazon.

Amazon: iPad 10.2” Wi-Fi + Cellular in super sconto!

Il noto sito di e-commerce ha deciso di proporre, a ridosso del Natale, un’interessantissima promozione riguardante il nuovo iPad 10.2. Il gadget della mela morsicata, Wi-Fi + Cellular, nella variante grigio siderale con memoria interna da 32 GB viene proposta a ben 463,60 euro. Parliamo di uno sconto di circa 65 euro rispetto al prezzo di listino di 529 euro. Siamo di fronte ad una delle più interessanti promozioni mai lanciate sul dispositivo.

Ricordiamo che sono pochi coloro che mettono in sconto la variante con connettività dati di iPad. Il dispositivo risulta essere anche un ottimo regalo di Natale. Se acquistato ora, Amazon garantisce la consegna entro il 24 dicembre. La promozione, come al solito, risulta essere a tempo limitato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.