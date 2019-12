L’azienda della mela morsicata ha presentato un nuovo modello di Apple Watch lo scorso settembre. L’unica grossa novità che il dispositivo ha introdotto è stato il tanto atteso display always-on. Per quanto riguarda il design, invece, Cupertino ha deciso di mantenerlo identico a quello della precedente generazione. Molto presto, però, potrebbero essere introdotte diverse novità in merito a questo aspetto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Fin dalla sua uscita, Apple Watch ha mantenuto un unico, oramai iconico, design. Tuttavia, ciò non vuol dire che l’azienda della mela morsicata non sia al lavoro su un qualcosa che rivoluzioni il design. Dopo una prima miglioria apportata con la Series 4, la corona dell’orologio potrebbe cambiare ancora. Ecco il nuovo brevetto presentato da Cupertino.

Apple Watch: la corona dell’orologio diventerà un joystick

Risulta essere davvero particolare il progetto che Apple sta portando avanti per il suo smartwatch. Un brevetto presentato nelle scorse ore mostra un Apple Watch dotato di una corona-joystick. Cupertino mostra come sia possibile integrare una sorta di joystick nella parte centrale della corona che servirà a svolgere particolari funzioni con il dispositivo. Il tutto sarà corredando da alcuni sensori che renderanno l’esperienza ancora più accurata. Momentaneamente, non ci è dato sapere a quale tipo di funzioni faccia riferimento l’azienda.

Non c’è bisogno di dire che un’idea di questo tipo risulta essere inconsueta. Trattandosi di un brevetto, non sappiamo se il colosso di Cupertino deciderà di portare a termine il progetto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.