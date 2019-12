L’azienda della mela morsicata, Apple, ha da poche ore rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il suo accessorio più amato di sempre. Ebbene sì, parliamo proprio degli auricolari true wireless, AirPods. L’update arriva non solo per la seconda generazione del dispositivo, ma anche per i nuovi usciti AirPods Pro. Cosa cambierà rispetto al passato?

La casa della mela morsicata, Apple, rilascia periodicamente aggiornamenti firmware per i suoi auricolari true wireless. Siccome Apple non ne annuncia il rilascio, molti utenti non sono a conoscenza di questa cosa. L’update viene scaricato sul dispositivo in maniera automatica quando è connesso al vostro iPhone. Scopriamo tutti i dettagli sull’aggiornamento.

Apple AirPods: cosa cambia con il nuovo firmware?

La nuova versione del firmware per AirPods di seconda generazione e AirPods Pro è la 2C54 (versioni precedenti: 2A364, 2B588). Come al solito, Apple non ha rilasciato un comunicato ufficiale con le migliorie apportate dall’aggiornamento. Tuttavia, questo tipo di update serve a migliorare la stabilità del collegamento e le performance del prodotto. Come già detto, il nuovo firmware si scarica in automatico sul dispositivo quando è collegato ad iPhone.

Esiste un modo per controllare se i vostri AirPods sono aggiornati o meno. Non dovete fare altro che collegare gli auricolari al vostro iPhone e recarvi all’interno delle impostazioni sotto la sezione generali. Dopodiché bisognerà entrare nel pannello delle informazioni e fare tap su “AirPods”, vi compariranno una serie di informazioni, tra cui anche la versione del firmware installato sugli auricolari. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.