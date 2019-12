L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato, circa una settimana fa, l’aggiornamento importante 11.30 di Fortnite. Questo ha introdotto all’interno del gioco grossa parte dei contenuti natalizi che gli utenti aspettavano da tempo. Ieri, l’evento natalizio sarebbe dovuto iniziare ufficialmente. Qualcosa di misterioso, però, ha costretto Epic Games a rimandare il tutto ad oggi. Cosa sarà stato?

Ebbene sì, come vi avevamo anche annunciato in un articolo, le famose sfide Winterfest di Fortnite sarebbero dovute arrivare ieri. Milioni gli utenti del noto battle royale che si sono collegati con la speranza di poter ricevere i primi regali da parte di Epic Games. Peccato, però, che l’evento non sia iniziato. Epic Games, infatti, ha silenziosamente deciso di spostarlo ad oggi.

Fortnite: perché l’evento Winterfest è stato rimandato?

Sono molti gli utenti che nelle scorse ore si sono lamentati sui social per il comportamento adottato da Epic Games. L’azienda ha silenziosamente cancellato l’annuncio dell’inizio dell’evento e lo ha spostato ad oggi senza rilasciare nessun comunicato ufficiale. Tanti i giocatori che sono rimasti sulle spine per tutta la giornata di ieri in attesa che l’evento andasse online. Salve imprevisti dell’ultimo minuto, l’evento Winterfest partirà ufficialmente oggi con il rilascio della patch 11.31.

Pare, infatti, che sia stata proprio quest’ultima a causare il ritardo con l’avvio dell’evento. Molto probabilmente c’era qualcosa all’interno dell’update che ancora non convinceva l’azienda. Il nuovo aggiornamento verrà rilasciato in queste ore. L’evento dovrebbe partire subito dopo il downtime. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.