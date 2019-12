La nota società statunitense specializzata nella produzione di altoparlanti e diffusori acustici JBL sta finanziando, attraverso una procedura di crowdfunding, la creazione di un nuovo paio di cuffie ad energia solare su Indiegogo, chiamato JBL Reflect Eternal che, potenzialmente, non dovrebbe mai esaurire la batteria. Le cuffie sono simili alla serie on-ear Live di JBL e nascono da una partnership con Exeger, società specializzata in applicazioni tecnologiche sfruttando fonti rinnovabili.

Se il prodotto si rivelerà valido come la società ha promesso, JBL potrebbe avere tra le mani una carta vincente

L’unica, e ovvia, raccomandazione per garantire la “illimitata” durata della batteria è quella di dover essere sempre esposti ad una fonte di luce naturale, ad esempio sedendoci vicino ad una finestra in ufficio per almeno due ore e mezza al giorno, affinché le cuffie rimangano cariche. Detto questo, resta garantito comunque un massimo 24 ore di durata della batteria, ricarica ottenuta dall’esposizione alla luce solare per circa un’ora, secondo il sito web di JBL.

JBL Reflect Eternal sarà disponibile in due colori (rosso e verde) e, secondo la pagina Indiegogo del prodotto, dovrebbe essere disponibile a partire da ottobre 2020 al prezzo di circa 169 dollari. Se dovessero funzionare senza intoppi, proprio come la società ha garantito, JBL potrebbe avere in mano qualcosa di davvero rivoluzionario. Questa soluzione potrebbe diventare la scelta di milioni di pendolari che non vogliono preoccuparsi di caricare le cuffie alla fine della giornata, ma è anche una soluzione perfetta per chi vuole ascoltare musica in giro senza impattare sull’ambiente.

Alcuni restano scettici riguardo il risultato finale, dal momento che i prodotti finanziati col crowdfunding spesso non sono mai stati effettivamente lanciati

Tuttavia, un risultato paragonabile a quello che JBL garantisce sembra poco realistico secondo i più scettici. Il fatto che JBL stia utilizzando Indiegogo per il crowdfunding delle cuffie sarebbe infatti sospetto. Il crowdfunding consente al produttore di coprire le proprie spese e di tutelarsi qualora il prodotto finale non fosse esattamente come promesso. La società potrà iniziare a vedere dei profitti, dal momento che le persone possono già investire tramite Indiegogo, e contemporaneamente vedrà aumentare i pre-ordini in vista del lancio del prodotto.

Alla fine, come tutti i prodotti su Indiegogo, JBL Reflect Eternal resta una sorta di scommessa per la società. I precedenti di prodotti finanziati tramite crowdfunding non lasciano spazio a molto ottimismo, dal momento che la maggior parte di questi non sono mai venuti alla luce. Detto ciò, se non si ha paura di investire in un prodotto che sembra rivoluzionare e si vogliono risparmiare 70 dollari sulle cuffie al momento del lancio, è possibile prenotare un paio di Reflect Eternal a soli 99 dollari in qualsiasi momento su Indiegogo.