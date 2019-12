Lo scienziato planetario James O’Donoghue ha twittato un video in cui la Terra appare senza la sua classica porzione acquatica, mentre il fondale marino si unisce alla parte asciutta del globo. Una sorta di pianeta blu che perde quasi completamente la sua fondamentale caratteristica: l’acqua, appunto.

Con la scomparsa di oceani e mari, il 70% della superficie terrestre coperta dalla parte acquatica si seccherà, mostrando come sarebbe il rilievo del pianeta.

Lo scienziato planetario nonché ex collaboratore della NASA ha mostrato al mondo uno scenario così apocalittico.

Il video pubblicato sull’account Twitter dello scienziato mostra un pianeta diventare giorno dopo giorno marrone. Ovvero, si crea una nuova porzione asciutta della Terra. In alcuni punti la profondità di rilievo supera i 6.000 metri.

Pulling the plug on oceans reveals under water mountain ranges and canyons. It also shows you where land bridges used to connect during ice ages, e.g. Britain used to be less brexity. pic.twitter.com/f4NRo3OvlH

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) December 13, 2019