Whatsapp, scoperta una vulnerabilità nelle chat di gruppo

La sicurezza informatica è un aspetto fondamentale che le varie aziende di smartphone e di software cercano di migliorare continuamente. Infatti, periodicamente vengono rilasciate patch di sicurezza per cercare di rendere più sicuri possibili i device dagli attacchi hacker, che purtroppo non cessano mai. I malintenzionati, infatti, riescono sempre a scoprire nuove strategie per penetrare le difese ed entrare nei device degli utenti, per rubare informazioni e dati sensibili.

Proprio riguardo a ciò, gli esperti di Check Point Software Technologies Ltd., un’azienda che si occupa di cyber-sicurezza, ha rilevato una nuova vulnerabilità presente sull’utilizzatissimo Whatsapp, che riguarda le chat di gruppo. Scopriamola meglio.

La vulnerabilità su Whatsapp

Check Point ha scoperto il difetto esaminando le comunicazioni tra WhatsApp e WhatsApp Web, la versione web dell’applicazione social, ed ha rilevato un problema nelle chat di gruppo. Nello specifico, un hacker entra in un gruppo che vuole distruggere, fingendosi un normale utente. Tramite Whatsapp web ed un programma di debug di alcuni messaggi, rilascia nel gruppo un messaggio malevolo, che porta ad un continuo e perpetuo crash dell’applicazione a tutti i partecipanti di quel gruppo, che possono essere fino a 256 membri.

L’unica soluzione per ripristinare normalmente la funzione di Whatsapp è quella di cancellare l’applicazione e installarla di nuovo dall’inizio, ma, comunque, quel gruppo infettato non potrà essere ripristinato e dunque va eliminato.

Check Point consiglia vivamente a tutti gli utenti di aggiornare la famosa app di messaggistica all’ultima versione disponibile su Play Store. Oded Vanunu, Head of Product Vulnerability Research di Check Point, ha dichiarato: “Poiché WhatsApp è uno dei canali di comunicazione leader a livello mondiale per consumatori, aziende e agenzie governative, la possibilità di impedire alle persone di utilizzarlo e di eliminare informazioni preziose dalle chat di gruppo è un’arma potente nelle mani degli hacker. Tutti gli utenti WhatsApp devono aggiornare l’app all’ultima versione per proteggersi da questo possibile attacco.”