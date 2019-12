L’azienda della mela morsicata, Apple, si sta davvero dando da fare con gli aggiornamenti software per i suoi dispositivi. Sono oramai diversi mesi che la casa rilascia periodicamente beta per sviluppatori e per i tester al fine di proporre un sistema che sia stabile al massimo. Nonostante i vari problemini, Cupertino sembra star facendo un ottimo lavoro. Scopriamo la nuova beta rilasciata nelle scorse ore.

Ebbene sì, L’arrivo di iOS 13.3 non ha placato per nulla il colosso di Cupertino. A distanza di pochissimo tempo dal rilascio ufficiale dell’update al pubblico, questa ha deciso di rilasciare la prima beta di un nuovo aggiornamento, iOS 13.3.1. L’update è arrivato prima in esclusiva per gli sviluppatori, a distanza di poco però, è stato reso disponibile anche per gli iscritti al programma di beta testing. Cosa introdurrà di nuovo?

Apple: quali sono le novità introdotte da iOS 13.3.1

In molti sapranno bene quanto iOS 13 sia stato problematico per la casa della mela morsicata. Sono stati numerosi gli utenti che fin dal suo debutto hanno lamentato problemi, anche particolarmente fastidiosi. Apple ha lavorato sodo per mettere KO tutte le problematiche. Tuttavia, pare che qualche problemino persista ancora. L’unico scopo della nuova versione di iOS 13.3.1 sembra essere quello di risolvere i bug. A questo si aggiunge, ovviamente, un sensibile miglioramento della stabilità.

Non sappiamo quando Apple avrà intenzione di rilasciare l’aggiornamento. E’ molto probabile, però, che passerà ancora un po’ di tempo. La casa, infatti, rilascerà sicuramente altre beta prima di procedere con il lancio di una versione definitiva. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.