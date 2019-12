Archeologia, un’antica gomma da masticare ha fornito informazioni utili su una donna dell’epoca

L’archeologia è una scienza che affascina e attrae da sempre milioni di persone in tutto il mondo, che vogliono capire come siamo arrivati a essere ciò che siamo, quali erano le usanze di un tempo e come si sono evolute. Recentemente, è stata fatta una scoperta molto interessante, grazie ad aver trovato ed esaminato un antico pezzo di pece di betulla, una specie di gomma da masticare del tempo, che ha fornito informazioni sul microbioma orale e sulle potenziali fonti di cibo di una persona danese di ben 5700 anni fa.

La grande scoperta in Archeologia

I ricercatori dell’Università di Copenaghen, esperti in archeologia, hanno affermato che la scoperta segna la prima volta che un intero genoma umano antico è stato ottenuto da qualcosa di diverso dalle ossa. Sulla base del genoma umano, i ricercatori hanno potuto dire che il campo di betulla è stato masticato da una femmina. Era geneticamente più strettamente imparentata con i cacciatori-raccoglitori dell’Europa continentale che con quelli che vivevano in Scandinavia centrale all’epoca.

I ricercatori ritengono inoltre che la donna avesse la pelle scura, i capelli scuri e gli occhi blu, secondo lo studio pubblicato su Nature Communications. Nel campione sono state anche trovate tracce di DNA di nocciole e anatre, indicando che potrebbero aver fatto parte della sua dieta.

Il professore associato Hannes Schroeder del Globe Institute, Università di Copenaghen, che ha guidato la ricerca, ha dichiarato: “È incredibile aver ottenuto un genoma umano antico completo da qualsiasi cosa diversa dall’osso. Inoltre, abbiamo anche recuperato il DNA dai microbi orali e diversi importanti agenti patogeni umani, il che rende questa una preziosa fonte di DNA antico, specialmente per periodi di tempo in cui non abbiamo resti umani.”