La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si è finalmente data una svegliata. Dopo un periodo di quiescenza, tornano gli aggiornamenti interessanti di Fortnite. La scorsa settimana è arrivato l’importantissimo update 11.30. Nelle scorse ore, invece, abbiamo visto sorgere, a sorpresa, una nuova piccola patch (versione 11.31). Questa, risulta essere anch’essa piena di novità

In molti credevano che le novità per il Natale su Fortnite fossero finite con lo scorso aggiornamento 11.30. In realtà, Epic Games, ha deciso di dividere i contenuti in due patch differenti. La 11.31 rilasciata nelle scorse ore dà ufficialmente il via al Winterfest e all’interno evento natalizio in generale. Scopriamo i dettagli.

Fortnite: il Winterfest è finalmente arrivato

Ebbene sì, la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha deciso di superarsi quest’anno con i regali di Natale per tutti i suoi utenti. Il Winterfest, non solo garantirà una serie di ricompense a fronte del completamento di missioni speciali, ma farà guadagnare anche una serie di regali randomici ad ogni accesso giornaliero da parte degli utenti. L’evento sarà unico e durerà fino al prossimo 7 gennaio.

Questa non risulta essere l’unica novità della patch. Epic Games, infatti, ha anche corretto una serie di fastidiosi bug presenti nelle versioni precedenti. A grande richiesta, tornano una serie di modalità a tempo limitato e una serie di armi del magazzino. Anche in questo caso, queste cambieranno giorno dopo giorno. Quali saranno le altre sorprese che Epic Games ha in serbo per noi? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.