Google Assistant, ecco la nuova funzionalità di traduzione istantanea

Ogni anno gli smartphone migliorano sempre più, sia dal punto di vista hardware, con i vari upgrade del display, fotocamere ecc, sia dal punto di vista software, con miglioramenti grafici, maggiore fluidità e nuove funzioni. Senza dubbio, un’ottima funzione è stata quella di aggiungere il Google Assistant, ovvero un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, simile ad Alexa, con cui si può conversare e chiedere numerose cose.

L’assistente Google può essere utilizzato per ordinare taxi, asporto, controllare gli ultimi titoli di notizie e bollettini meteorologici, controllare l’illuminazione intelligente e rispondere a domande di conoscenza generale. E, grazie all’ultimo aggiornamento, Google gli ha dato la possibilità di tradurre conversazioni al volo. Scopriamo meglio la nuova funzione.

Ecco la nuova funzione di traduzione di Google Assistant

All’inizio di quest’anno, Google ha introdotto quella che chiamava “Modalità interprete” nella sua gamma di altoparlanti intelligenti e display intelligenti. Finalmente, questa funzione è stata estesa anche per gli smartphone, sia Android sia iOS. Come suggerisce il nome, la Modalità interprete è una funzione di traduzione in tempo reale che ti consentirà ed aiuterà a conversare con persone che non parlano la tua lingua. Ottimo, per esempio, se si va in vacanza in qualche posto dove non si parla molto l’inglese.

L’uso della nuova funzionalità è molto semplice. Basta pronunciare un comando come “Ehi Google, sii il mio traduttore tedesco” o “Ehi Google, aiutami a parlare spagnolo” e si potrà tradurre una conversazione con Google Assistant.

La nuova funzionalità di traduzione supporta ben 44 lingue. Ecco tutte quelle presenti nel database di Google Assistant: arabo, bengalese, birmano, cambogiano, ceco, danese, olandese, inglese, estone, filippino, finlandese, francese, tedesco, greco, gujarati, hindi, ungherese, Indonesiano, italiano, giapponese, giavanese, kannada, coreano, malayalam, marathi, nepalese, mandarino, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, singalese, slovacco, spagnolo, sudanese, svedese, tamil, telugu, tailandese, turco, ucraino, Urdu, vietnamita.