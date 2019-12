L’azienda della mela morsicata, Apple, ha registrato una marea di record grazie ai suoi auricolari true wireless AirPods. Il lancio della nuova generazione con cancellazione attiva del rumore, il mese scorso, non ha fatto altro che rendere questo particolare gadget più famoso. Ora, la seconda generazione del prodotto è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero interessante.

Ebbene sì, Amazon sa sempre come fare per accontentare i fan della mela morsicata. La promozione proposta sugli auricolari Apple AirPods di seconda generazione farà sicuramente gola alla maggior parte degli utenti. Andiamo a scoprire insieme i dettagli di questa strabiliante promozione.

Amazon: ecco come risparmiare sull’acquisto di AirPods

Gli AirPods di seconda generazione sono l’icona che da tempo ha fatto impazzire milioni di utenti. L’elevata qualità e la praticità rendono il prodotto unico nel suo genere. Gli AirPods di seconda generazione sono dotati del nuovo chip H1 che garantisce performance nettamente migliori rispetto a quelle della prima generazione. Apple propone il device ad un prezzo di listino di 179 euro. Amazon, invece, fa scendere il prezzo a ben 139 euro. Parliamo di uno sconto di 40 euro sul prezzo di listino.

Ricordiamo che questo risulta essere uno dei migliori prezzi mai visti per il piccolo gioiellino Apple. Come al solito, la promozione risulta essere a tempo limitato. Di conseguenza, il prezzo del device potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.