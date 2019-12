Apple Pencil risulta essere uno degli accessori più elogiati lanciati dalla casa della mela morsicata. La famosa matita ha visto la sua luce nel 2016 insieme al primo modello di iPad Pro. Neppure Apple si aspettava che quel semplice accessorio sarebbe diventato un oggetto indispensabile per milioni di studenti e artisti. Lo scorso anno Cupertino ha presentato la seconda generazione. Il meglio, però, deve ancora arrivare.

Ebbene sì, sembra che il colosso della mela morsicata sia già al lavoro su un nuovo modello di Apple Pencil da lanciare nell’immediato futuro. Dopo aver visto, negli scorsi mesi, un brevetto ritraente diverse nuove funzioni per l’accessorio, oggi parliamo della Pencil “regolabile”. Andiamo a scoprire insieme i dettagli dell’interessante brevetto.

Apple: una Pencil regolabile potrebbe essere presto realtà

L’azienda della mela morsicata ha registrato un curioso brevetto riguardante la matita per iPad. Il documento parla di una Apple Pencil in grado di regolarsi per adattarsi a tutte le esigenze. Viene mostrato come, tramite una particolare tecnologia, questa si potrà allungare o accorciare per meglio adattarsi alle mani degli utenti. Discorso analogo viene fatto per quanto riguarda la circonferenza. Anche quest’ultima può essere regolata a proprio piacimento. Non c’è bisogno di dire che un progetto di questo tipo risulta essere molto allettante.

Trattandosi di un brevetto, non sappiamo se la casa della mela morsicata deciderà di portarlo a termine. Ciò che risulta essere certo è che un dispositivo di questo tipo sarebbe sicuramente molto interessante. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.