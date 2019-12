L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta per lanciare una grossa novità all’interno di Fortnite. Ovviamente, stiamo parlando del tanto chiacchierato Pass Annuale. Questo, era stato smentito da Epic Games negli scorsi giorni. Tuttavia, i dataminer hanno confermato che l’azienda lo lancerà a breve. Scopriamo i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che Epic Games abbia deciso di mentire qualche giorno fa. Il Pass Annuale di Fortnite sta arrivando. Ne è dimostrazione la miriade di file correlati ad esso trovati nell’ultimo aggiornamento di Fortnite rilasciato, l’11.31. Quali saranno i contenuti e il costo del particolare pacchetto?

Fortnite: Il Pass Annuale permetterà di risparmiare un bel po’

Il Pass Annuale di Fortnite è stato scovato all’interno dei codici dell’update 11.30. La patch rilasciata negli scorsi giorni, non ha fatto altro che dare più informazioni in merito al pacchetto. Sappiamo, ora, che il pacchetto garantirà tutti i bundle dei Pass Battaglia rilasciati nel 2020 e, in più, ben 7 cosmetici che solo coloro che acquistano il bundle potranno avere. I cosmetici in questione sono: tre Skin, tre dorsi decorativi e un piccone. Il costo da sostenere per l’intero pacchetto è di 7800 V-Bucks. Parliamo di un corrispettivo di circa 78 euro.

Nonostante la cifra possa sembrare alta, questa garantisce un grosso risparmio se si considera che un solo bundle del Pass Battaglia costa ben 2500 V-Bucks. Siamo sicuri che in molti acquisteranno questo costoso pacchetto. Al momento, non è ancora stata annunciata una data di uscita. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.