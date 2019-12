Da qualche settimana a questa parte, il noto social network azzurro Twitter ha avviato un programma di modifiche delle sue app iOS al fine di rendere l’esperienza utente molto più convincente. Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dell’introduzione del supporto per le Live Photo di iPhone sulla piattaforma. Oggi, invece, parliamo di iPad.

Ebbene sì, sembra proprio che nell’ultimo periodo la casa di Twitter si stia interessando particolarmente ai prodotti della mela morsicata. L’azienda ha, nelle scorse ore, dato il via al rilascio di una nuova versione dell’app per iPad di Twitter che porta in campo un’interfaccia decisamente più funzionale ed accattivante. Scopriamola insieme.

Twitter: la nuova interfaccia per iPad si avvicina alla versione web

Fin ad oggi abbiamo assistito ad una versione di Twitter per iPad molto scarna. Questa, sembrava più che altro un mal riuscito adattamento della versione iPhone. Con il nuovo aggiornamento, l’azienda ha finalmente deciso di sfruttare appieno l’ampio display dei tablet della mela morsicata. Da ora, infatti, verranno visualizzate nel display molte più informazioni contemporaneamente. Non solo potremo vedere la timeline, ma anche, ad esempio, gli argomenti di tendenza. La barra dei menu non si trova più in basso ma sul lato sinistro del display.

La versione di Twitter per iPad sembra, ora, molto simile alla versione web. Parliamo di un grosso salto avanti rispetto al passato. Ci aspettiamo che in futuro l’azienda attui altre mosse di questo tipo. L’aggiornamento è già disponibile e può essere scaricato direttamente dall’App Store. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.