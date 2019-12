L’azienda della mela morsicata, Apple, ha deciso di rinnovare il programma di sostituzione gratuita per tutti i MacBook affetti da un problema con il rivestimento antiriflesso. La conferma arriva proprio da una nota ufficiale dell’azienda rivolta ai centri autorizzati di riparazione. Andiamo a scoprire insieme i dettagli del programma.

L’azienda di Cupertino ci tiene alla soddisfazione dei propri clienti. Il programma di sostituzione, lanciato per la prima volta nell’ottobre del 2015, viene rinnovato ancora. I dispositivi coinvolti sono davvero tanti. Andiamo a scoprire la lista completa.

Apple: ecco tutti i dispositivi che partecipano al programma di riparazione gratuito

Come già detto nelle precedenti righe, sono diversi i dispositivi della mela morsicata che partecipano al programma di sostituzione gratuita. Apple li ha comunicati ufficialmente nella nota inviata ai rivenditori. Partecipano tutti i MacBook Pro e MacBook prodotti dal 2015 al 2017 che presentano problemi al rivestimento antiriflesso del display. Ovviamente, i dispositivi non devono essere stati acquistati da più di 4 anni. MacRumors fa notare che non fanno più parte del programma, tutti i MacBook Pro prodotti nel 2014.

Al momento, non sappiamo fino a quando l’azienda ha intenzione di lasciare attivo il programma. Se il vostro MacBook presenta la suddetta problematica vi consigliamo di recarvi al più presto all’Apple Store più vicino per ottenere assistenza gratuita. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.