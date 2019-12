Samsung Galaxy S10 ha la connessione Internet più veloce in Italia

Un rapporto di Speedtest ha affermato che per quanto riguarda la velocità di connessione Internet il Samsung Galaxy S10 è il migliiore in Italia

Gli smartphone sono senza dubbio il device tecnologico più utilizzato al mondo. Ognuno ha un proprio smartphone, che utilizza principalmente per navigare su Internet per attività come messaggiare, vedere video, sentire musica, informarsi ecc. Appare dunque evidente come è importante per uno smartphone avere una rapida ed efficiente connessione alla rete.

Proprio riguardo a questo, Speedtest, famosa piattaforma che monitora la velocità di rete, ha decretato che in Italia lo smartphone con connessione internet è il Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10 è il device più veloce in rete

L’analisi è stata fatta sia per la nuova connettività 5G sia per la precedente 4G. Per quanto riguarda la prima, il terminale riesce a raggiungere una velocità prossima ai 250 Mbps in download, superando nettamente la diretta concorrente, il Huawei Mate 20 X 5G, che si avvicina appena ai 100. Ma, anche per quanto riguarda il 4G, il top di gamma Samsung ha battuto nettamente i device delle aziende Huawei ed Apple. Ovviamente, lo studio è riferito al Q3 2019. Soltanto in Cina il Huawei Mate 20 X supera il device Samsung, con una velocità di ben 300 Mbps.

In riferimento ai modem inclusi sui dispositivi mobili, Qualcomm regna incontrastata, soprattutto in Asia, America ed Europa. Nel Vecchio Continente sono buone anche le quotazioni di Intel, che detiene la maggiore fetta di mercato anche in Canada. Chiudono la classifica Samsung e HiSilicon.

Se si vuole leggere nel dettaglio lo studio completo fatto dall’azienda Speedtest basta cliccare su questo link, e troverete tutte le informazioni e curiosità che vi interessano.