La casa della mela morsicata, Apple, sta letteralmente facendo scintille con il suo smartwatch. Apple Watch risulta essere l’orologio più acquistato al mondo. L’azienda ha aggiornato il design del dispositivo per la prima volta lo scorso anno con la Series 4. Quest’ultima è oggi ad un prezzo speciale su Amazon. Scopriamo i dettagli della nuova promozione.

Ebbene sì, sono tanti gli utenti che vorrebbero avere un Apple Watch di ultima generazione al proprio polso. Il piccolo gioiellino della mela morsicata è stato a lungo elogiato per le sue caratteristiche innovative e per l’elevata funzionalità. La Series 4 risulta essere un ottimo compromesso tra qualità e giusto prezzo. Andiamo a scoprire la nuova promozione di Amazon.

Amazon: Apple Watch Series 4 acciaio 40mm a soli 523 euro

La casa della mela morsicata non propone più la Series 4 all’interno dei suoi negozi. Tuttavia, molte case di elettronica ne posseggono ancora dei pezzi. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di smaltirle con il lancio di una promozione davvero interessante. Questa, sembra coinvolgere solamente i modelli più costosi con cassa in acciaio. Sono diversi i modelli scontati di oltre 200 euro. Un esempio è Apple Watch Series 4 40 mm con cassa in acciaio argento e cinturino in maglia milanese. Il prodotto viene proposto da Amazon al prezzo di 523 euro con un risparmio di circa 285 euro sul listino. Davvero un ottimo affare.

Non c’è bisogno di dire che questa risulta essere una delle offerte più interessanti proposte per la Series 4 di Apple Watch. Come potete immaginare, però, le scorte sono molto limitate. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta al più presto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.