La casa della mela morsicata ha nelle scorse ore proposto un’offerta speciale riguardante uno dei suoi servizi più famosi, Apple Music. Cupertino garantisce ben 6 mesi di sottoscrizione gratuita a tutti coloro che utilizzano l’app Shazam per trovare il titolo di un brano musicale. L’iniziativa risulta essere a tempo limitato e, momentaneamente, non è attivabile in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Music è stato uno dei primi importanti servizi che la casa della mela morsicata ha deciso di lanciare negli ultimi anni. In pochissimo tempo questo è diventato molto popolare tanto da eguagliare il gigante del settore Spotify. La promozione proposta nelle scorse ore dal colosso di Cupertino farà felici molti fan. Vediamo come fare per usufruirne.

Apple Music: 6 mesi gratis utilizzando l’app Shazam

E’ delle scorse ore la notizia dell’avvio di un’interessante iniziativa promozionale riguardante il noto servizio di streaming musicale della mela morsicata. Solitamente, Apple propone un periodo di prova gratuita di 3 mesi. Grazie a questa speciale occasione, i mesi si raddoppiano diventando ben 6. L’iniziativa promozionale è volta a far conoscere maggiormente Shazam, motore di ricerca musicale che Apple ha di recente acquistato. Basterà provare a cercare un brano utilizzando l’app e cliccare sulla voce “apri in Apple Music” per porter approfittare dell’offerta.

Come già anticipato ad inizio articolo, momentaneamente la promozione risulta essere disponibile solo in alcuni paesi. Purtroppo, Apple non ha ancora ufficializzato l’arrivo in Italia. Non sappiamo, quindi, se verrà proposta anche nel nostro paese. Ricordiamo che questa è attivabile sia da nuovi che vecchi clienti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.