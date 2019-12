Il colosso di Cupertino, Apple, lancerà a breve una sfida molto particolare per Apple Watch. Parliamo, ovviamente, delle sfide attività a tempo limitato che, se completate, garantiranno agli utenti una serie di ricompense esclusive. Quanti saranno coloro che completeranno la challenge del nuovo anno? Scopriamo insieme i dettagli.

Ebbene sì, sembra proprio che il colosso della mela morsicata abbia rispolverato l’interesse per le sfide a tempo straordinario per Apple Watch. Oggi, parliamo di una delle sfide più attese dai fan della mela morsicata, quella riguardante il nuovo anno. Apple aveva già proposto questo tipo di sfida nel 2018. Andiamo a scoprire come fare per aggiudicarsi le ricompense in palio.

Apple Watch: ecco la sfida “Ring in the New Year”

Per chi non lo sapesse, Apple propone da tempo una serie di sfide straordinarie per il suo smartwatch. Queste, hanno lo scopo di spronare gli utenti ad effettuare attività fisica. Chiunque completa queste particolari challenge si porta a casa una serie di ricompense virtuali, dei badge e degli stickers da utilizzare su iMessage. Poche ore fa, la casa della mela morsicata ha annunciato l’arrivo di una nuova particolare sfida dedicata al nuovo anno.

La sfida prende il nome di “Ring in the New Year” e consiste nel completare i tre anelli attività di Apple Watch per 7 giorni consecutivi. La fida sarà attiva in tutto il mondo dal prossimo 7 gennaio, fino alla fine del mese. Come già anticipato, le ricompense saranno un badge speciale e degli stickers da utilizzare su iMessage. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.