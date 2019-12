L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato, qualche giorno fa un nuovo interessante aggiornamento di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, della versione 11.31. Oltre alle numerose aggiunte di natale, questa, ha portato all’interno del gioco anche una nuova misteriosa variante per una delle Skin del Battle Pass. Scopriamo di che si tratta.

Non è la prima volta che parliamo di situazioni simili all’interno del noto battle royale. Già in passato Epic Games ha introdotto nel gioco delle versioni nascoste di alcune Skin che gli utenti hanno dovuto scovare da soli. Nelle scorse ore, molti dataminer hanno segnalato la presenza di un nuovo stile alternativo per la Skin “Palla 8” scopriamolo.

Fortnite: una storia legata alla nuova Skin di Fortnite?

La casa del fenomeno videoludico ha deciso di introdurre un nuovo stile alternativo per la Skin Palla 8 di Fortnite. Lo stile è già apparso all’interno di una delle schermate di caricamento rilasciate dall’azienda qualche settimana fa. Lo stile alternativo mostra la Skin palla 8 corrotta da un virus. Il grado di corruzione varia in base ad un parametro, il livello raggiunto all’interno del gioco. A quanto pare, la corruzione della Skin inizia quando si raggiunge il livello 100 e progredisce lentamente fino al livello 300 quando diventa completa.

Visto e considerato che Epic Games non ha mai deciso di implementare qualcosa di simile, in molti sostengono che la Skin abbia qualcosa a che fare con quello che accadrà nel gioco con la prossima stagione del Capitolo 2. Cosa accadrà? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.