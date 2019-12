La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poche ore riabilitato una delle più grosse novità di Fortnite introdotte nelle ultime settimane. Stiamo parlando, ovviamente, della funzione split screen che permette a due utenti di giocare contemporaneamente usando un unico schermo. La funzione è momentaneamente disponibile solo per PS4 e Xbox One. Scopriamo i dettagli.

Epic Games ha fatto una marea di lavoro negli ultimi mesi con il suo videogioco più famoso di sempre. Fortnite ha fatto un enorme salto di qualità con l’inizio del Capitolo 2. L’azienda ha intenzione di rilasciare feature totalmente innovative con il passare del tempo. Nelle scorse settimane, l’azienda ha deciso di rilasciare la funzione split screen. Questa, però, per alcuni problemi è stata rimossa subito dopo. Oggi, Epic Games ha finalmente deciso di riabilitarla.

Fortnite: la funzione split screen sarà utilizzata molto

Per chi non conoscesse bene la nuova funzione, questa permette a due utenti di giocare a Fortnite utilizzando un unico display. Lo schermo viene diviso in due parti sfalsate tra di loro. Lo spazio in eccesso viene occupato da due grosse immagini dei personaggi utilizzati dagli utenti. La funzione torna in gioco dopo un periodo di assenza dovuto ad alcuni problemi. Momentaneamente, questa risulta essere disponibile solamente per PS4 e Xbox One.

Non sappiamo se la casa ha intenzione di proporre, in futuro, la funzione anche su qualche altra piattaforma. Ciò che è certo è che la funzione sarà utilizzata da molti giocatori. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.