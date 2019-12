Nonostante manchino ancora molti mesi al lancio del nuovo iPhone 12, Apple sembra avere già le idee chiare su quello che introdurrà. Nelle scorse ore, è apparsa online la foto di un nuovo mock-up del nuovo melafonino in arrivo il prossimo settembre. In particolare, una riproduzione di iPhone 12 Pro Max. Quali saranno le differenze rispetto ad iPhone 11 Pro Max?

La casa della mela morsicata, Apple, ha proposto lo stesso design di iPhone per tre iPhone di fila. Non ci sono dubbi, quindi, sul fatto che il prossimo melafonino avrà un nuovo design. Il mock-up comparso nelle scorse ore mostra un nuovo design per la versione pro dello smartphone. Scopriamolo insieme.

iPhone 12 Pro Max: sarà davvero così?

Gli iPhone 11 sono stati apprezzati dalla maggior parte degli utenti, tuttavia, in tanti attendono impazientemente il debutto della nuova gamma. Il prossimo anno potrebbe essere ricordato come uno dei migliori nella storia di iPhone. Il mock-up di iPhone 12 Pro Max rilasciato nelle scorse ore dal noto sito giapponese Mac Otakara mostra un dispositivo dalle dimensioni simili al modello precedente. Parliamo di differenze di pochi millimetri. Il design questa volta, però, non è tondeggiante, ma ispirato ad iPhone 5S. Il display non subisce variazioni e neppure l’iconico notch.

Una novità interessante risulta essere, invece, la presenza di un particolare connettore sul lato del dispositivo. Pare che si tratti di qualcosa di analogo allo smart connector già visto su iPad. Tuttavia, al momento, non sappiamo quale potrebbe essere la sua funzionalità. Sarà davvero così il prossimo iPhone? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.