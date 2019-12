L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato la nuova gamma di iPhone a settembre. Con l’arrivo di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, Cupertino ha letteralmente mandato in pensione iPhone XS. Lo stesso discorso, però, non vale per il modello economico dello scorso anno, iPhone XR. Lo smartphone risulta essere ancora oggi molto acquistato. Nelle scorse ore, Amazon ha proposto un’offerta sul dispositivo che in pochi potranno rifiutare.

iPhone XR è stato il primo iPhone “low cost” riuscito della mela morsicata. Qualche anno prima, infatti, Apple aveva già tentato di convincere gli utenti con un dispositivo di questo tipo, iPhone 5C. Lo smartphone, allora, fu un vero e proprio flop. iPhone XR, lo scorso anno, ha venduto più di iPhone XS. Andiamo a scoprire la nuova offerta di Amazon.

Amazon: iPhone XR 256 GB in super offerta

Molto spesso parliamo di offerte riguardanti iPhone XR. Tuttavia, il più delle volte le aziende decidono di mettere in promozione la variante con memoria interna da 64 GB. Oggi, Amazon ha deciso di strafare proponendo in offerta il top di gamma della casa, quello con memoria interna da 256 GB. Diverse le colorazioni disponibili sul noto e-commerce ad un prezzo davvero ridotto. Un esempio è iPhone XR 256 GB PRODUCT(RED) al prezzo di 886 euro. Parliamo di uno sconto di quasi 200 euro rispetto al listino proposto da Apple.

Ricordiamo che le scorte del dispositivo sono molto limitate. Inoltre, il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.