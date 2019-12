L’azienda della mela morsicata, Apple, ha intenzione di lanciare una sorpresa per tutti i suoi utenti. Parliamo di una iniziativa analoga a quella già proposta in passato dalla casa, “12 Days of gifts”. Il colosso di Cupertino proporrà una serie di regali per un periodo limitato in occasione delle feste natalizie. Scopriamo insieme i primi dettagli a riguardo.

Ebbene sì, ogni tanto Cupertino decide di fare un regalo ai suoi utenti. A partire dalla giornata di oggi, 24 dicembre, e fino al prossimo 29 dicembre, Apple proporrà una serie di regali all’interno dell’App Store. Momentaneamente l’annuncio è stato fatto solo negli Stati Uniti. Non sappiamo, quindi, se l’iniziativa sarà valida anche in Italia.

Apple: quali saranno i regali nascosti all’interno dell’App Store?

L’azienda della mela morsicata, Apple, non ha dato chiari riferimenti in merito ai regali che ha intenzione di fare all’interno dell’App Store. Questa ha solamente suggerito di cercarli all’interno dell’applicazione. E’ molto probabile che la casa proporrà qualcosa di analogo ai “12 Days of Gifts”. Si tratterà, quindi, di applicazioni a pagamento proposte gratuitamente o ad un prezzo ridotto per poche ore. Visto che i “regali” cambieranno ogni giorno, le offerte dureranno solo per poche ore.

Come già anticipato, Apple ha annunciato ufficialmente l’iniziativa solo negli Stati Uniti. Non sappiamo se l’azienda ha intenzione di lanciarla anche nel nostro paese. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.