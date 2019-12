Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic games, ha da poche ore reso disponibile il tanto atteso pacchetto di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, del già citato pacchetto di Leggende Polari. Dopo averne parlato per un paio di settimane, questo è finalmente divenuto realtà. Ora è tutto ufficiale, Scopriamo insieme i dettagli sul contenuto e sul prezzo.

Ebbene sì, le tradizioni di Epic Games non sembrano esser cambiate. Nelle scorse ore, la casa del fenomeno videoludico ha rilasciato un consueto pacchetto di Skin che gli utenti possono avere a fronte di un pagamento in soldi reali. Il pacchetto si ispira a quello rilasciato l’anno scorso nello stesso periodo. Ecco tutti i dettagli in merito.

Fortnite: 24,99 euro per quattro Skin esclusive

Il tanto atteso pacchetto di Fortnite è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. Ora il suo contenuto è finalmente ufficiale. Le Skin comprese all’interno del bundle sono ben 4. Come già detto in un altro articolo, 3 sono in rarità “ghiacciata” e 1 è nella classica rarità blu. All’interno del bundle è compresa una delle Skin più desiderate degli ultimi tempi, Nome in Codice E.L.F.O. Oltre ai tre costumi troviamo anche ben 2 dorsi decorativi e un’emote. Il prezzo del pacchetto, però, non è proprio alla portata di tutti.

Epic Game propone il bundle al costo di ben 24,99 euro. A prima vista il prezzo può sembrare molto alto ma non lo è affatto considerando il fatto che questo comprende ben 4 costumi esclusivi. Ricordiamo che il pacchetto resterà all’interno del negozio per un periodo limitato, probabilmente 2 settimane. Dopodiché non ci sarà più possibilità di acquistarlo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.