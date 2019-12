Ci siamo, è quasi Natale, ed è arrivato il momento di iniziare a pensare a come sorprendere parenti e amici con un messaggio di auguri perfetto, magari con una frase di Natale scritta sullo sfondo di un immagine romantica o spiritosa, o di una GIF a tema natalizio. I social media e le app di messaggistica ci permettono infatti di sbizzarrirci nel cercare un modo per augurare Buon Natale ad amici e familiari.

Abbiamo l’imbarazzo della scelta tra meme, immagini, video e GIF, che possiamo accompagnarle con una frase d’effetto, che sia romantica, spiritosa o profonda. Vi proponiamo perciò alcune frasi, perfette per gli auguri di Natale ai nostri cari, che abbiamo scelto tra le parole di famosi scrittori, cantautori e personaggi di grande carisma come Madre Teresa di Calcutta.

Le migliori frasi di Natale per i nostri auguri

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword)

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo.

(Antoine de Saint-Exupèry, Il piccolo principe)

Miei cari, ecco il mio augurio:

cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

(Enzo Bianchi)

È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria.

(William Thomas Ellis)

È nel dare che noi riceviamo.

(Francesco d’Assisi)

Fatti un regalo per Natale: perdona qualcuno che ti ha fatto del male. Libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere.

(Antonio Curnetta)

Vi regalerei: anno, luogo e protagonista di quel vostro momento perfetto.

Con i miei più sentiti auguri ed un bel po’ di neve.

(Valedomenici, Twitter)

Mi piace la neve. L’odore delle bancarelle di natale. Mi piace sorridere. E pensarti. Nel freddo della sera.

(Fabrizio Caramagna)

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento.

Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono.

L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne

sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi.

(Charles Dickens)

Che cosa è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. Si tratta del desiderio ardente che ogni tazza possa traboccare di benedizioni ricche ed eterne, e che ogni percorso possa portare alla pace.

(Agnes M. Pahro)

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro.

(Proverbio armeno)

Accetta dunque, mia cara mamma, un bacio con tutto il cuore nella solenne ora di Natale, la più pacata dell’anno, la più misteriosa, in cui i desideri ancora ignari si tendono fino all’estremo e vengono per prodigio esauditi: trascorrila nel profondo, grande raccoglimento del Tuo cuore, abbandona ogni dubbio e incomprensione: in quest’ora abbiamo un posticino dentro di noi dove siamo semplicemente bambini, che attende e sta là, fiducioso e mai confuso, nel suo diritto a una grande gioia: questo è il Natale.

(Rainer Maria Rilke)

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano;

ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro;

ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone;

ogni volta che speri con quelli che soffrono; ogni volta che conosci

con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te…

(Madre Teresa di Calcutta)

A Natale tutte le strade conducono a casa.

(Marjorie Holmes)

Il Natale è la dolce stagione

nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità

e la straordinaria fiamma di carità del nostro cuore.

(Washington Irving)

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli.

(Taylor Caldwell)

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta.

(Harlan Miller)

Non ci sono estranei alla vigilia di Natale.

(Mildred Cram)

Sai che fra un’ora forse piangerai/ poi la tua mano nasconderà un sorriso:/ gioia e dolore hanno il confine incerto/ nella stagione che illumina il viso./ Ave Maria, adesso che sei donna,/ ave alle donne come te, Maria,/ femmine un giorno per un nuovo amore/ povero o ricco, umile o Messia./ Femmine un giorno e poi madri per sempre/ nella stagione che stagioni non sente.

(Fabrizio De André, Ave Maria)

È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese.

(Charles Bukowski)

Come cercare delle GIF natalizie da abbinare allle nostre frasi di Natale su WhatsApp e Facebook

Ogni frase d’effetto può essere completata dall’immagine o dalla GIF giusta. Ecco quindi come cercare le migliori GIF di Natale sui più famosi social. Per trovare le GIF migliori su WhatsApp basta aprire la chat con la persona a cui vogliamo inviare la nostra frase di Natale, toccare l’icona delle emoji e selezionare la scritta “GIF” nella barra inferiore. Per cercare un argomento specifico, in questo caso il Natale, è sufficiente cliccare sulla lente di ingrandimento e inserire i termini di ricerca appropriati, come ad esempio: “Natale”, “Babbo Natale”, “albero di Natale”, “stella cometa”, etc.

Su Facebook invece, è sufficiente creare un nuovo post con le nostre frasi di Natale, scegliere poi l’opzione GIF e anche qui far ricorso all’opzione di ricerca per trovare la nostra GIF di Natale perfetta.

Augurare Buon Natale in tutte le lingue del mondo

Se poi abbiamo amici molto lontani a cui far sentire il calore dei nostri auguri, ecco come dire buon Natale in altre lingue:

Inglese: Merry Christmas

Spagnolo: Feliz Navidad

Francese: Joyeux Noël

Tedesco: Fröhliche Weihnachten

Olandese: Gelukkig Kerstmis

Portoghese: Bom Natal

Svedese: God Jul

Finlandese: Hyvaa joulua

Romeno: Craciun fericit

Giapponese: Christmas omedetou gozaimasu

Russo: S Rozhdestvom Khristovym

Ora abbiamo tutti i mezzi necessari per inviare i nostri migliori messaggi di Natale.