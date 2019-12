Il monitoraggio della posizione del telefono è reale e pericoloso

Nell’ultimo decennio c’è stata una vera e propria rivoluzione degli smartphone. I display sono diventati sempre più grandi e ad alta risoluzione, sono state aggiunte più fotocamere, numerosi funzioni interne come Bluetooth, Gps ecc. Proprio quest’ultima, seppur molto utilizzata anche da chi usa il proprio device come navigatore satellitare, viene anche criticata visto che potrebbe essere una fonte di perdita di privacy.

Un nuovo rapporto, infatti, rivela qualcosa che probabilmente già sappiamo. Le aziende sono in cerca di noi e la nostra privacy è praticamente già una merce. Mentre è certamente difficile sfuggire a questo monitoraggio dei propri device, di dove ci troviamo e dove andiamo frequentemente, senza rinunciare del tutto alla tecnologia, ci sono ancora alcune cose che si possono fare per mantenere al sicuro il più possibile la propria privacy.

Il monitoraggio degli smartphone e la privacy

Il genere cyberpunk ruota principalmente attorno a una distopia futuristica in cui le grandi aziende gestiscono direttamente il mondo o tirano le corde, monitorando e controllando la vita di tutti. Questo non suona affatto futuristico ed è praticamente quello che stiamo iniziando a sperimentare oggi, anche se, certamente, in misura minore.

L’ultimo rapporto del New York Times conferma la realtà sui volti dei lettori, rivelando quanto di loro può essere raccolto anche da dati sulla posizione presumibilmente anonimizzati e protetti, molti dei quali provengono dai nostri smartphone.

Fortunatamente, le piattaforme smartphone dispongono di strutture per ridurre il numero di applicazioni e servizi dati raccolti, in particolare sulla posizione. Sia Android che iOS possono fare molto di più che attivare e disattivare l’uso della posizione per l’intero telefono. Consentono inoltre agli utenti di attivare/disattivare le autorizzazioni di posizione in base all’app. Inoltre, i servizi online sono anche responsabili della memorizzazione dei dati sulla posizione, con Google e Facebook come i principali trasgressori. Hanno impostazioni per cancellare i dati sulla tua posizione e interrompere la registrazione del tutto, ma a volte può richiedere più lavoro del necessario, essendo sepolto sotto le impostazioni e le opzioni.