Natale, ecco alcune inusuali tradizioni di festeggiarlo

Finalmente è arrivato il periodo che tanti aspettavano, soprattutto i bambini, ovvero il Natale. Come ben sappiamo la festività si può riconoscere in alcuni simboli come l’albero di natale tutto decorato, il presepe, il panettone, i canti e film natalizi trasmessi in tv, le città tutte illuminate splendidamente.

Ma il Natale non è solo questo, anzi, in alcuni Paesi ci sono elementi inusuali che lo contraddistinguono. Vediamone alcuni.

Alcune tradizioni inusuali di Natale