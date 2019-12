Come indicato nella pagina del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), la NASA ha dedicato al monitoraggio dei NEO, ovvero gli oggetti che potrebbero transitare vicino alla Terra), un gigantesco asteroide passerà vicino al nostro pianeta il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, come se fosse un regalo di Natale in ritardo dallo spazio.

Ma, prima di tutto, va sottolineato che non è necessario preoccuparsi, poiché l’oggetto, sebbene considerato potenzialmente pericoloso, in questo approccio non rappresenta alcun rischio.

Un regalo di Natale

Si stima che l’asteroide 310442 (2000 CH59) abbia un diametro compreso tra 280 e 620 metri, equivalente ad un edificio con più di 100 piani, e raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra quando si troverà a 2 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Per fare un confronto, la Luna si trova a 384.000 km da noi.

Per essere considerato un oggetto vicino alla Terra, la NASA considera una distanza fino a 194 milioni di km dal Sole e fino a 48 milioni di km dalla Terra. In altre parole, la maggior parte dei corpi spaziali considerati vicini, in realtà, non rappresentano alcun pericolo. Tuttavia, devono avere le loro traiettorie costantemente monitorate per garantire che le loro orbite rimangano all’interno del percorso previsto, senza sorprese lungo la strada – ed è esattamente ciò che fa il CNEOS della NASA, così come l’ESA (Agenzia spaziale europea), i cui team sono dediti a rilevare e tracciare il corso di oggetti spaziali e le orbite che li avvicinano relativamente vicino a noi. L’asteroide viaggia attraverso il Sistema Solare ad una velocità di 44.256 km/h.