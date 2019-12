Adware, scoperte 104 applicazioni infettate sui smartphone Android

Le aziende che producono smartphone ed altri device elettronici danno grande importanza alla sicurezza dei propri dispositivi, rilasciando periodicamente aggiornamenti e patch di sicurezza per renderli meno vulnerabili possibili. Nonostante ciò, i malintenzionati riescono lo stesso a trovare vulnerabilità e punti di accesso e colpire con virus, malware o adware.

Proprio riguardo quest’ultimo, è stato recentemente scoperto che sugli smartphone Android, ben 104 applicazioni presenti su Play Store e scaricate da tantissime persone sono infette da adware.

L’adware che ha infettato 104 app

Gli adware, a contrario di virus e malware, non sono pericolosi per l’utente, non mettono a rischio i suoi dati sensibili, bensì consiste nello spam continuato di annunci malevoli ed ingannevoli, per istigare gli utenti a premerci sù. L’adware in questione, chiamato Soraka, agisce anche quando il device è in stand-by e le 104 applicazioni scoperte dagli esperti di cybersicurezza sono state scaricate in totale da oltre 4,6 milioni di utenti in tutto il Mondo, molto probabilmente anche in Italia.

Le applicazioni infettate sono le più svariate. Possono essere videogame, applicazioni di utilità, di pulizia memoria, di grafica e design, ma anche applicazioni proprio contro virus e malware. Ecco una lista con alcune delle app infettate e che prontamente sono state rimosse dal Play Store. Se le avete scaricate sul vostro device, vi consigliamo prontamente di eliminarle e cancellare tutti i dati.

com.cute.love.test.android

com.daily.wonderfull.moment

com.dailycostmaster.android

com.dangerous.writing.note

com.data.securite.data

com.days.daysmatter365.android

com.days.remind.calendar

com.detector.noise.tool

com.dodge.emoji.game

com.dog.bark.picture.puzzle

com.drink.water.remind.you

com.ezzz.fan.sleep.noise

com.fake.call.girlfriend.prank2019

com.fakecaller.android

com.fake.caller.plus

com.false.location

com.fancy.lovetest.android

com.fast.code.scanner.nmd

com.filemanagerkilopro.android

com.filemanagerupro.android

com.filemanageryo.android

com.filemanagerzeropro.android

com.find.difference.detective.little

com.find.you.lover.test

com.frame.easy.phone

com.frank.video.call.lite

com.free.code.scanner.nmd

com.free.lucky.prediction.test

com.funny.lie.truth.detector

com.funny.word.game.english.