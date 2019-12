Amazon risulta essere il sito di e-commerce online più famoso quando si parla di offerte sui prodotti tecnologici. Ultimamente, l’azienda si sta dando parecchio da fare con la proposta di sconti sui prodotti della mela morsicata. Anche a Natale, Amazon non si smentisce. I tanto desiderati auricolari true wireless AirPods con case di ricarica wireless sono in super sconto.

Ebbene sì, dopo un periodo di lunga assenza dal catalogo dell’azienda, gli AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless fanno il suo ritorno all’interno del sito. Non solo questi sono in pronta consegna ma presentano anche un forte sconto che farà gola a molti utenti. Scopriamo insieme in che cosa consiste l’offerta.

Amazon: AirPods con case di ricarica wireless a soli 169,90 euro!

Amazon risulta essere senza dubbio il miglior posto dove acquistare gli auricolari true wireless della mela morsicata. Il noto sito di e-commerce, infatti, propone periodicamente offerte molto vantaggiose sul prodotto. Nelle scorse ore, a grande richiesta, sono ricomparsi sul sito gli AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless. Il prezzo di listino del desiderato gadget è di ben 229 euro. Amazon lo propone allo strabiliante prezzo di 169,90 euro. Parliamo di uno sconto di circa 60 euro rispetto al listino. Decisamente un’offerta da non perdere.

Come già anticipato, il prodotto risulta essere, al momento, in pronta consegna. Tuttavia, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.